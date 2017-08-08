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08 آب 2017 - 05:15
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بري ردا على من ينادي بالحرص على العلاقات الكويتية – اللبنانية: فليطمئن البعض فلا قطيعة مع الكويت وقد تمت معالجة الامور

بري ردا على من ينادي بالحرص على العلاقات الكويتية – اللبنانية: فليطمئن البعض فلا قطيعة مع الكويت وقد تمت معالجة الامور Lebanon, news ,lbci ,أخبار ينادي,
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بري ردا على من ينادي بالحرص على العلاقات الكويتية – اللبنانية: فليطمئن البعض فلا قطيعة مع الكويت وقد تمت معالجة الامور
 
 
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