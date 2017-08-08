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08 آب 2017 - 05:34
08/08/2017 05:34:47
مريضة في مستشفى سيدة المعونات - جبيل بحاجة ماسة الى بلاكيت دم من فئة A+ للتبرع: 70256818
مريضة في مستشفى سيدة المعونات - جبيل بحاجة ماسة الى بلاكيت دم من فئة A+ للتبرع: 70256818
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LBCI News Lebanon
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