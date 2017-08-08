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08 آب 2017 - 06:07
08/08/2017 06:07:25
الرئيس عون والحريري أكدا خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع أن الحكومة ملتزمة بتحرير الارض من الارهاب والتحالف ضده وانها لن تتهاون في مكافحته
الرئيس عون والحريري أكدا خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع أن الحكومة ملتزمة بتحرير الارض من الارهاب والتحالف ضده وانها لن تتهاون في مكافحته
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