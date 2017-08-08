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08 آب 2017 - 06:07
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الرئيس عون والحريري أكدا خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع أن الحكومة ملتزمة بتحرير الارض من الارهاب والتحالف ضده وانها لن تتهاون في مكافحته

الرئيس عون والحريري أكدا خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع أن الحكومة ملتزمة بتحرير الارض من الارهاب والتحالف ضده وانها لن تتهاون في مكافحته Lebanon, news ,lbci ,أخبار خلال,أكدا,والحريري,الرئيس,
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الرئيس عون والحريري أكدا خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع أن الحكومة ملتزمة بتحرير الارض من الارهاب والتحالف ضده وانها لن تتهاون في مكافحته
 
 
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