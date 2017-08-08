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08 آب 2017 - 07:21
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الافراج عن قبطان العبارة "بقاع دريم" وليد جرجور على أن تبحر عند الثالثة من ميناء العقبة في الاردن الى ميناء طرابلس

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الافراج عن قبطان العبارة &quot;بقاع دريم&quot; وليد جرجور على أن تبحر عند الثالثة من ميناء العقبة في الاردن الى ميناء طرابلس
 
 
 
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