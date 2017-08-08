آخر الأخبار
08 آب 2017 - 07:56
08/08/2017 07:56:13
الوكالة الوطنية: استخبارات الجيش أوقفت 5 أشخاص بشبهة التعامل مع داعش خلال مداهمة لمخيم للنازحين في مشاريع القاع
الوكالة الوطنية: استخبارات الجيش أوقفت 5 أشخاص بشبهة التعامل مع داعش خلال مداهمة لمخيم للنازحين في مشاريع القاع
Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوقفت,الجيش,استخبارات,الوطنية,الوكالة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً