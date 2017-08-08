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08 آب 2017 - 07:56
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الوكالة الوطنية: استخبارات الجيش أوقفت 5 أشخاص بشبهة التعامل مع داعش خلال مداهمة لمخيم للنازحين في مشاريع القاع

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الوكالة الوطنية: استخبارات الجيش أوقفت 5 أشخاص بشبهة التعامل مع داعش خلال مداهمة لمخيم للنازحين في مشاريع القاع
 
 
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