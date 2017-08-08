اليوم انطلقت بطولة كأس آسيا لكرة السلة بلبنان والعين على السلة والطابة، أما العين بالسياسة والأمن فعلى كتير ملفات...شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ الطابة_بسلّة_مين