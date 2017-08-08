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08 آب 2017 - 12:35
08/08/2017 12:35:00
يمكنكم متابعة مباراة هونغ كونغ وتايبيه ضمن دور المجموعات من بطولة كأس آسيا بكرة السلة عبر الـLB2 والبث المباشر www.lbci.com/sports
يمكنكم متابعة مباراة هونغ كونغ وتايبيه ضمن دور المجموعات من بطولة كأس آسيا بكرة السلة عبر الـLB2 والبث المباشر www.lbci.com/sports
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LBCI News Lebanon
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