آخر الأخبار
08 آب 2017 - 12:49
Back

معلومات للـLBCI : اللواء ابراهيم يتولى مفاوضات في غاية السرية في ملف داعش بطلب من رئيس الجمهورية لكن العقدة الاساس هي الوجهة التي سيغادر إليها عناصر التنظيم

معلومات للـLBCI : اللواء ابراهيم يتولى مفاوضات في غاية السرية في ملف داعش بطلب من رئيس الجمهورية لكن العقدة الاساس هي الوجهة التي سيغادر إليها عناصر التنظيم Lebanon, news ,lbci ,أخبار ابراهيم,اللواء,للـLBCI,معلومات,
episodes
معلومات للـLBCI : اللواء ابراهيم يتولى مفاوضات في غاية السرية في ملف داعش بطلب من رئيس الجمهورية لكن العقدة الاساس هي الوجهة التي سيغادر إليها عناصر التنظيم
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً