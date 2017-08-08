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08 آب 2017 - 12:49
08/08/2017 12:49:13
معلومات للـLBCI : اللواء ابراهيم يتولى مفاوضات في غاية السرية في ملف داعش بطلب من رئيس الجمهورية لكن العقدة الاساس هي الوجهة التي سيغادر إليها عناصر التنظيم
معلومات للـLBCI : اللواء ابراهيم يتولى مفاوضات في غاية السرية في ملف داعش بطلب من رئيس الجمهورية لكن العقدة الاساس هي الوجهة التي سيغادر إليها عناصر التنظيم
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