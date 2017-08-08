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08 آب 2017 - 14:50
08/08/2017 14:50:00
منتخب لبنان يتقدم على كوريا الجنوبية في نهاية الربع الثاني بنتيجة 40 -31 في اطار كأس آسيا بكرة السلة
منتخب لبنان يتقدم على كوريا الجنوبية في نهاية الربع الثاني بنتيجة 40 -31 في اطار كأس آسيا بكرة السلة
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LBCI News Lebanon
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