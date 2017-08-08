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08 آب 2017 - 15:04
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رضيع في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) بحاجة ماسة الى دم من فئة O+ ... للتبرع الاتصال على 03339905

رضيع في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) بحاجة ماسة الى دم من فئة O+ ... للتبرع الاتصال على 03339905 Lebanon, news ,lbci ,أخبار جاورجيوس,القديس,مستشفى,رضيع,
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رضيع في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) بحاجة ماسة الى دم من فئة O+ ... للتبرع الاتصال على 03339905
 
 
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