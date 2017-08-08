آخر الأخبار
08 آب 2017 - 15:30
Back

المرصد السوري: مقتل 29 مدنياً في غارات للتحالف الدولي على مدينة الرقة في الـ24 ساعة الاخيرة

المرصد السوري: مقتل 29 مدنياً في غارات للتحالف الدولي على مدينة الرقة في الـ24 ساعة الاخيرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار مدنياً,مقتل,السوري,المرصد,
episodes
المرصد السوري: مقتل 29 مدنياً في غارات للتحالف الدولي على مدينة الرقة في الـ24 ساعة الاخيرة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً