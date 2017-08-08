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08 آب 2017 - 15:51
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المنتخب اللبناني يفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 72 - 66 في اطار بطولة كأس آسيا بكرة السلة

المنتخب اللبناني يفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 72 - 66 في اطار بطولة كأس آسيا بكرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار كوريا,يفوز,اللبناني,المنتخب,
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المنتخب اللبناني يفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 72 - 66 في اطار بطولة كأس آسيا بكرة السلة
 
 
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