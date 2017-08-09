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09 آب 2017 - 00:47
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التحكم المروري: قطع الطريق الممتد من الاوتوستراد الرئيسي باتجاه ساحة جل الديب بالاتجاهين بسبب اعتصام عدد من المواطنين في المحلة

التحكم المروري: قطع الطريق الممتد من الاوتوستراد الرئيسي باتجاه ساحة جل الديب بالاتجاهين بسبب اعتصام عدد من المواطنين في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الممتد,الطريق,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: قطع الطريق الممتد من الاوتوستراد الرئيسي باتجاه ساحة جل الديب بالاتجاهين بسبب اعتصام عدد من المواطنين في المحلة
 
 
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