آخر الأخبار
09 آب 2017 - 02:29
Back

بالصور- زحمة سير كثيفة على بولفار سن الفيل باتجاه الصالومي وصولا الى جسر الواطي بسبب حفريات واشغال قرب سوق الاحد

بالصور- زحمة سير كثيفة على بولفار سن الفيل باتجاه الصالومي وصولا الى جسر الواطي بسبب حفريات واشغال قرب سوق الاحد Lebanon, news ,lbci ,أخبار كثيفة,زحمة,بالصور,
episodes
بالصور- زحمة سير كثيفة على بولفار سن الفيل باتجاه الصالومي وصولا الى جسر الواطي بسبب حفريات واشغال قرب سوق الاحد
 
 
 
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

إقرأ أيضاً