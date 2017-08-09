آخر الأخبار
09 آب 2017 - 02:29
09/08/2017 02:29:56
بالصور- زحمة سير كثيفة على بولفار سن الفيل باتجاه الصالومي وصولا الى جسر الواطي بسبب حفريات واشغال قرب سوق الاحد
بالصور- زحمة سير كثيفة على بولفار سن الفيل باتجاه الصالومي وصولا الى جسر الواطي بسبب حفريات واشغال قرب سوق الاحد
Lebanon, news ,lbci ,أخبار كثيفة,زحمة,بالصور,
LBCI News Lebanon
الإعلان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً