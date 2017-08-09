آخر الأخبار
09 آب 2017 - 04:23
09/08/2017 04:23:01
حاصباني قبيل جلسة الحكومة: سأثير تعويضات مزارعي التفاح لأنهم لم يتقاضوا نصف تعويضات الموسم الماضي ونحن على أبواب الموسم الجديد
حاصباني قبيل جلسة الحكومة: سأثير تعويضات مزارعي التفاح لأنهم لم يتقاضوا نصف تعويضات الموسم الماضي ونحن على أبواب الموسم الجديد
Lebanon, news ,lbci ,أخبار سأثير,الحكومة,جلسة,قبيل,حاصباني,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً