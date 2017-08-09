آخر الأخبار
09 آب 2017 - 04:23
Back

حاصباني قبيل جلسة الحكومة: سأثير تعويضات مزارعي التفاح لأنهم لم يتقاضوا نصف تعويضات الموسم الماضي ونحن على أبواب الموسم الجديد

حاصباني قبيل جلسة الحكومة: سأثير تعويضات مزارعي التفاح لأنهم لم يتقاضوا نصف تعويضات الموسم الماضي ونحن على أبواب الموسم الجديد Lebanon, news ,lbci ,أخبار سأثير,الحكومة,جلسة,قبيل,حاصباني,
episodes
حاصباني قبيل جلسة الحكومة: سأثير تعويضات مزارعي التفاح لأنهم لم يتقاضوا نصف تعويضات الموسم الماضي ونحن على أبواب الموسم الجديد
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً