حاصباني قبيل جلسة الحكومة: معركة الجيش ضد "داعش" ستطرح في الجلسة وقرار التوقيت ونوعية العمل تبقى لقيادة الجيش ولا حاجة للتنسيق مع اي جهة اخرى لا حزب الله ولا الجانب السوري