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09 آب 2017 - 04:24
09/08/2017 04:24:58
حاصباني قبيل جلسة الحكومة: معركة الجيش ضد "داعش" ستطرح في الجلسة وقرار التوقيت ونوعية العمل تبقى لقيادة الجيش ولا حاجة للتنسيق مع اي جهة اخرى لا حزب الله ولا الجانب السوري
حاصباني قبيل جلسة الحكومة: معركة الجيش ضد "داعش" ستطرح في الجلسة وقرار التوقيت ونوعية العمل تبقى لقيادة الجيش ولا حاجة للتنسيق مع اي جهة اخرى لا حزب الله ولا الجانب السوري
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LBCI News Lebanon
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