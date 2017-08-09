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09 آب 2017 - 04:30
09/08/2017 04:30:16
بو عاصي: بعد كل ما صدر من توضيحات عن خلية العبدلي في الكويت سنقترح تشكيل لجنة وزارية لزيارة الكويت ورفع اي شائبة في العلاقة بين البلدين
بو عاصي: بعد كل ما صدر من توضيحات عن خلية العبدلي في الكويت سنقترح تشكيل لجنة وزارية لزيارة الكويت ورفع اي شائبة في العلاقة بين البلدين
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LBCI News Lebanon
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