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09 آب 2017 - 04:48
09/08/2017 04:48:54
الحاج حسن: سأتوجه الى سوريا كوزير صناعة لاجراء مباحثات والعلاقات بين لبنان وسوريا قائمة وهناك بعض النقاط يجب معالجتها بين البلدين على صعيد التجارة والصناعة
الحاج حسن: سأتوجه الى سوريا كوزير صناعة لاجراء مباحثات والعلاقات بين لبنان وسوريا قائمة وهناك بعض النقاط يجب معالجتها بين البلدين على صعيد التجارة والصناعة
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