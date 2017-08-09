آخر الأخبار
09 آب 2017 - 04:58
09/08/2017 04:58:39
باسيل عن الزيارات الوزارية إلى سوريا: ألم نعيّن منذ فترة في مجلس الوزراء سفيرا للبنان في سوريا؟
باسيل عن الزيارات الوزارية إلى سوريا: ألم نعيّن منذ فترة في مجلس الوزراء سفيرا للبنان في سوريا؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوزارية,الزيارات,باسيل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً