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09 آب 2017 - 05:44
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سكان حي بيت الموسيقى في جعيتا يشكون من انقطاع المياه عن منازلهم منذ اسبوع ويناشدون المسؤولين معالجة الموضوع

سكان حي بيت الموسيقى في جعيتا يشكون من انقطاع المياه عن منازلهم منذ اسبوع ويناشدون المسؤولين معالجة الموضوع Lebanon, news ,lbci ,أخبار الموسيقى,سكان,
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سكان حي بيت الموسيقى في جعيتا يشكون من انقطاع المياه عن منازلهم منذ اسبوع ويناشدون المسؤولين معالجة الموضوع
 
 
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