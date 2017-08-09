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09 آب 2017 - 05:44
09/08/2017 05:44:32
سكان حي بيت الموسيقى في جعيتا يشكون من انقطاع المياه عن منازلهم منذ اسبوع ويناشدون المسؤولين معالجة الموضوع
سكان حي بيت الموسيقى في جعيتا يشكون من انقطاع المياه عن منازلهم منذ اسبوع ويناشدون المسؤولين معالجة الموضوع
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LBCI News Lebanon
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