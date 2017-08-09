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09 آب 2017 - 06:34
09/08/2017 06:34:27
الرئيس عون لوفد الهيئات الإقتصادية: قانون سلسلة الرتب والرواتب قيد الدرس والموقف منه يجب أن يتزاوج بين الحقوق والإستقرار الإقتصادي
الرئيس عون لوفد الهيئات الإقتصادية: قانون سلسلة الرتب والرواتب قيد الدرس والموقف منه يجب أن يتزاوج بين الحقوق والإستقرار الإقتصادي
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LBCI News Lebanon
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