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09 آب 2017 - 06:35
09/08/2017 06:35:14
الرئيس عون: تناقض المصالح بين مختلف الفئات الشعبية يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية ولا بد من تصحيح الخلل
الرئيس عون: تناقض المصالح بين مختلف الفئات الشعبية يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية ولا بد من تصحيح الخلل
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LBCI News Lebanon
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