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09 آب 2017 - 06:35
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الرئيس عون: تناقض المصالح بين مختلف الفئات الشعبية يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية ولا بد من تصحيح الخلل

الرئيس عون: تناقض المصالح بين مختلف الفئات الشعبية يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية ولا بد من تصحيح الخلل Lebanon, news ,lbci ,أخبار المصالح,تناقض,الرئيس,
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الرئيس عون: تناقض المصالح بين مختلف الفئات الشعبية يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية ولا بد من تصحيح الخلل
 
 
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