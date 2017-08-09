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09 آب 2017 - 07:04
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وزير العدل: مجلس الوزراء بحث زيارات الوزراء الى سوريا وطبعاً الوزراء يذهبون بصفتهم الرسمية والشخصية

وزير العدل: مجلس الوزراء بحث زيارات الوزراء الى سوريا وطبعاً الوزراء يذهبون بصفتهم الرسمية والشخصية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوزراء,مجلس,العدل,وزير,
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وزير العدل: مجلس الوزراء بحث زيارات الوزراء الى سوريا وطبعاً الوزراء يذهبون بصفتهم الرسمية والشخصية
 
 
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