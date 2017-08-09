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09 آب 2017 - 07:19
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بري عن موضوع التواصل اللبناني السوري: هناك علاقات ديبلوماسية واتفاقيات بين البلدين والمراحل كلها أثبتت ان هذا التواصل والتعاون هو امر طبيعي ولمصلحة البلدين

بري عن موضوع التواصل اللبناني السوري: هناك علاقات ديبلوماسية واتفاقيات بين البلدين والمراحل كلها أثبتت ان هذا التواصل والتعاون هو امر طبيعي ولمصلحة البلدين Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللبناني,التواصل,موضوع,
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بري عن موضوع التواصل اللبناني السوري: هناك علاقات ديبلوماسية واتفاقيات بين البلدين والمراحل كلها أثبتت ان هذا التواصل والتعاون هو امر طبيعي ولمصلحة البلدين
 
 
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