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09 آب 2017 - 07:19
09/08/2017 07:19:30
بري عن موضوع التواصل اللبناني السوري: هناك علاقات ديبلوماسية واتفاقيات بين البلدين والمراحل كلها أثبتت ان هذا التواصل والتعاون هو امر طبيعي ولمصلحة البلدين
بري عن موضوع التواصل اللبناني السوري: هناك علاقات ديبلوماسية واتفاقيات بين البلدين والمراحل كلها أثبتت ان هذا التواصل والتعاون هو امر طبيعي ولمصلحة البلدين
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LBCI News Lebanon
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