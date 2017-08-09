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09 آب 2017 - 07:43
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وهاب: نحن أمام حكومة تعاني من حالة إنفصام ودمشق يزورها الشرفاء وليس العملاء وليست مستعدة لاستقبال أزلام الأمراء والسفارات

وهاب: نحن أمام حكومة تعاني من حالة إنفصام ودمشق يزورها الشرفاء وليس العملاء وليست مستعدة لاستقبال أزلام الأمراء والسفارات Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعاني,حكومة,أمام,وهاب,
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وهاب: نحن أمام حكومة تعاني من حالة إنفصام ودمشق يزورها الشرفاء وليس العملاء وليست مستعدة لاستقبال أزلام الأمراء والسفارات
 
 
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