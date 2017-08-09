آخر الأخبار
09 آب 2017 - 08:40
09/08/2017 08:40:29
رياشي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: الحكومة قررت النأي بالنفس عن محاور الخلاف وأي زيارة إلى سوريا لن تكون بقرار منها
رياشي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: الحكومة قررت النأي بالنفس عن محاور الخلاف وأي زيارة إلى سوريا لن تكون بقرار منها
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس,جلسة,انتهاء,رياشي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً