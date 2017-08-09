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09 آب 2017 - 08:40
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رياشي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: الحكومة قررت النأي بالنفس عن محاور الخلاف وأي زيارة إلى سوريا لن تكون بقرار منها

رياشي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: الحكومة قررت النأي بالنفس عن محاور الخلاف وأي زيارة إلى سوريا لن تكون بقرار منها Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس,جلسة,انتهاء,رياشي,
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رياشي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: الحكومة قررت النأي بالنفس عن محاور الخلاف وأي زيارة إلى سوريا لن تكون بقرار منها
 
 
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