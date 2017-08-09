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09 آب 2017 - 08:46
09/08/2017 08:46:00
تصحيح - جعجع: نحن ضد أي تعاط رسمي بين الحكومة اللبنانية والسورية لأن الحكومة السورية غير موجودة وأي وزير يريد زيارة سوريا يستطيع بصفته الشخصية أن يبادر إلى ذلك
تصحيح - جعجع: نحن ضد أي تعاط رسمي بين الحكومة اللبنانية والسورية لأن الحكومة السورية غير موجودة وأي وزير يريد زيارة سوريا يستطيع بصفته الشخصية أن يبادر إلى ذلك
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LBCI News Lebanon
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