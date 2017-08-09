آخر الأخبار
09 آب 2017 - 08:46
Back

تصحيح - جعجع: نحن ضد أي تعاط رسمي بين الحكومة اللبنانية والسورية لأن الحكومة السورية غير موجودة وأي وزير يريد زيارة سوريا يستطيع بصفته الشخصية أن يبادر إلى ذلك

تصحيح - جعجع: نحن ضد أي تعاط رسمي بين الحكومة اللبنانية والسورية لأن الحكومة السورية غير موجودة وأي وزير يريد زيارة سوريا يستطيع بصفته الشخصية أن يبادر إلى ذلك Lebanon, news ,lbci ,أخبار جعجع,تصحيح,
episodes
تصحيح - جعجع: نحن ضد أي تعاط رسمي بين الحكومة اللبنانية والسورية لأن الحكومة السورية غير موجودة وأي وزير يريد زيارة سوريا يستطيع بصفته الشخصية أن يبادر إلى ذلك
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً