تصحيح - جعجع: نحن ضد أي تعاط رسمي بين الحكومة اللبنانية والسورية لأن الحكومة السورية غير موجودة وأي وزير يريد زيارة سوريا يستطيع بصفته الشخصية أن يبادر إلى ذلك