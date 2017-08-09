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09 آب 2017 - 08:49
09/08/2017 08:49:25
مجلس الوزراء قرر المساهمة بمليون دولار لاتحاد كرة السلّة وليس لبطولة كأس آسيا لـ"عدم كونها بطولة رسمية"
مجلس الوزراء قرر المساهمة بمليون دولار لاتحاد كرة السلّة وليس لبطولة كأس آسيا لـ"عدم كونها بطولة رسمية"
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LBCI News Lebanon
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