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09 آب 2017 - 08:49
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مجلس الوزراء قرر المساهمة بمليون دولار لاتحاد كرة السلّة وليس لبطولة كأس آسيا لـ"عدم كونها بطولة رسمية"

مجلس الوزراء قرر المساهمة بمليون دولار لاتحاد كرة السلّة وليس لبطولة كأس آسيا لـ"عدم كونها بطولة رسمية" Lebanon, news ,lbci ,أخبار بمليون,المساهمة,الوزراء,مجلس,
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مجلس الوزراء قرر المساهمة بمليون دولار لاتحاد كرة السلّة وليس لبطولة كأس آسيا لـ&quot;عدم كونها بطولة رسمية&quot;
 
 
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