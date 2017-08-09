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09 آب 2017 - 09:25
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اجتماع لجنة قانون الانتخاب لم ينعقد واستعيض عنه باجتماعات جانبية بين رئيس الحكومة والوزراء لمعالجة بعض المواضيع الخلافية التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء

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اجتماع لجنة قانون الانتخاب لم ينعقد واستعيض عنه باجتماعات جانبية بين رئيس الحكومة والوزراء لمعالجة بعض المواضيع الخلافية التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء
 
 
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