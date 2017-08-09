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09 آب 2017 - 09:59
09/08/2017 09:59:53
ملف زيارة عدد من الوزراء لسوريا باطار اعادة الاعمار شكّل مادة خلافية على طاولة مجلس الوزراء، يلي قرر النأي بالنفس عن محاور الخلاف، وفجّر موجة من التعليقات السياسية... شاركونا آراءكم على هاشتاغ "زيارة_بتقسم_بلد"
ملف زيارة عدد من الوزراء لسوريا باطار اعادة الاعمار شكّل مادة خلافية على طاولة مجلس الوزراء، يلي قرر النأي بالنفس عن محاور الخلاف، وفجّر موجة من التعليقات السياسية... شاركونا آراءكم على هاشتاغ "زيارة_بتقسم_بلد"
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LBCI News Lebanon
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