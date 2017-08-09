آخر الأخبار
09 آب 2017 - 09:59
Back

ملف زيارة عدد من الوزراء لسوريا باطار اعادة الاعمار شكّل مادة خلافية على طاولة مجلس الوزراء، يلي قرر النأي بالنفس عن محاور الخلاف، وفجّر موجة من التعليقات السياسية... شاركونا آراءكم على هاشتاغ "زيارة_بتقسم_بلد"

ملف زيارة عدد من الوزراء لسوريا باطار اعادة الاعمار شكّل مادة خلافية على طاولة مجلس الوزراء، يلي قرر النأي بالنفس عن محاور الخلاف، وفجّر موجة من التعليقات السياسية... شاركونا آراءكم على هاشتاغ "زيارة_بتقسم_بلد" Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوزراء,زيارة,
episodes
ملف زيارة عدد من الوزراء لسوريا باطار اعادة الاعمار شكّل مادة خلافية على طاولة مجلس الوزراء، يلي قرر النأي بالنفس عن محاور الخلاف، وفجّر موجة من التعليقات السياسية... شاركونا آراءكم على هاشتاغ &quot;زيارة_بتقسم_بلد&quot;
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً