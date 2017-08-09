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09 آب 2017 - 11:55
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باسيل: السلطة الدستورية المستقلّة لا تتمرّد على الدستور والقانون وحقوق الناس المؤتمنة عليها امّا الفساد في القضاء فحكاية اخرى

باسيل: السلطة الدستورية المستقلّة لا تتمرّد على الدستور والقانون وحقوق الناس المؤتمنة عليها امّا الفساد في القضاء فحكاية اخرى Lebanon, news ,lbci ,أخبار المستقلّة,الدستورية,السلطة,باسيل,
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باسيل: السلطة الدستورية المستقلّة لا تتمرّد على الدستور والقانون وحقوق الناس المؤتمنة عليها امّا الفساد في القضاء فحكاية اخرى
 
 
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