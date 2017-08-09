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09 آب 2017 - 11:55
09/08/2017 11:55:21
باسيل: السلطة الدستورية المستقلّة لا تتمرّد على الدستور والقانون وحقوق الناس المؤتمنة عليها امّا الفساد في القضاء فحكاية اخرى
باسيل: السلطة الدستورية المستقلّة لا تتمرّد على الدستور والقانون وحقوق الناس المؤتمنة عليها امّا الفساد في القضاء فحكاية اخرى
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LBCI News Lebanon
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