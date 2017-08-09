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09 آب 2017 - 12:42
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داعش تقرّب "حزب الله" من واشنطن...فماذا تفعل القوات الخاصة الأميركية في لبنان؟ التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

داعش تقرّب "حزب الله" من واشنطن...فماذا تفعل القوات الخاصة الأميركية في لبنان؟ التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل Lebanon, news ,lbci ,أخبار الله,quot,تقرّب,داعش,
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داعش تقرّب &quot;حزب الله&quot; من واشنطن...فماذا تفعل القوات الخاصة الأميركية في لبنان؟ التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
 
 
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