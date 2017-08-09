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09 آب 2017 - 14:02
09/08/2017 14:02:39
ترقبوا في هذه الاثناء مباراة الاردن وسوريا ضمن دور المجموعات من بطولة كأس آسيا بكرة السلة عبر الـLB2 والبث المباشر www.lbci.com/fiba
ترقبوا في هذه الاثناء مباراة الاردن وسوريا ضمن دور المجموعات من بطولة كأس آسيا بكرة السلة عبر الـLB2 والبث المباشر www.lbci.com/fiba
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