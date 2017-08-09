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09 آب 2017 - 15:34
09/08/2017 15:34:15
قتلى في صفوف داعش اثر قصف طوافات الجيش مواقع التنظيم في جرد راس بعلبك - تلة خلف ودرب العرب بعدد من الصواريخ
قتلى في صفوف داعش اثر قصف طوافات الجيش مواقع التنظيم في جرد راس بعلبك - تلة خلف ودرب العرب بعدد من الصواريخ
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LBCI News Lebanon
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