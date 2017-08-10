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10 آب 2017 - 04:25
10/08/2017 04:25:08
وزير الجمارك التركي: أنقرة تقيد الحركة عبر معبر باب الهوى مع سوريا لأن المنطقة سيطرت عليها جماعة نعتبرها إرهابية
وزير الجمارك التركي: أنقرة تقيد الحركة عبر معبر باب الهوى مع سوريا لأن المنطقة سيطرت عليها جماعة نعتبرها إرهابية
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LBCI News Lebanon
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