آخر الأخبار
10 آب 2017 - 05:10
10/08/2017 05:10:20
الحريري في اطلاق منصة الكترونية لربط المغتربين ببلدهم: لتنويع مجالات الانتاج لدفع أفضل المهارات للبقاء في لبنان بدل الهجرة
الحريري في اطلاق منصة الكترونية لربط المغتربين ببلدهم: لتنويع مجالات الانتاج لدفع أفضل المهارات للبقاء في لبنان بدل الهجرة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكترونية,منصة,اطلاق,الحريري,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً