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10 آب 2017 - 05:10
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الحريري في اطلاق منصة الكترونية لربط المغتربين ببلدهم: لتنويع مجالات الانتاج لدفع أفضل المهارات للبقاء في لبنان بدل الهجرة

الحريري في اطلاق منصة الكترونية لربط المغتربين ببلدهم: لتنويع مجالات الانتاج لدفع أفضل المهارات للبقاء في لبنان بدل الهجرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكترونية,منصة,اطلاق,الحريري,
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الحريري في اطلاق منصة الكترونية لربط المغتربين ببلدهم: لتنويع مجالات الانتاج لدفع أفضل المهارات للبقاء في لبنان بدل الهجرة
 
 
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