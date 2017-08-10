آخر الأخبار
10 آب 2017 - 06:55
10/08/2017 06:55:18
كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة: قطع الحساب مسؤولية الحكومة ووزارة المال التي عليها ان تحيل الى المجلس مشروعها ونظرتها لهذا الامر
كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة: قطع الحساب مسؤولية الحكومة ووزارة المال التي عليها ان تحيل الى المجلس مشروعها ونظرتها لهذا الامر
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المال,لجنة,اجتماع,كنعان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً