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10 آب 2017 - 08:01
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مريض في مستشفى سيدة المعونات في جبيل بحاجة ماسة لدم و بلاكيت دم من فئة +A للتبرع : 70256818

مريض في مستشفى سيدة المعونات في جبيل بحاجة ماسة لدم و بلاكيت دم من فئة +A للتبرع : 70256818 Lebanon, news ,lbci ,أخبار المعونات,سيدة,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى سيدة المعونات في جبيل بحاجة ماسة لدم و بلاكيت دم من فئة +A للتبرع : 70256818
 
 
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