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10 آب 2017 - 08:01
10/08/2017 08:01:52
مريض في مستشفى سيدة المعونات في جبيل بحاجة ماسة لدم و بلاكيت دم من فئة +A للتبرع : 70256818
مريض في مستشفى سيدة المعونات في جبيل بحاجة ماسة لدم و بلاكيت دم من فئة +A للتبرع : 70256818
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LBCI News Lebanon
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