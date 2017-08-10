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10 آب 2017 - 08:37
10/08/2017 08:37:38
مذكرة ادارية باقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الثلاثاء في 15 اب بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
مذكرة ادارية باقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الثلاثاء في 15 اب بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
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LBCI News Lebanon
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