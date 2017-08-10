إلى مشاهدي قناة LDC الذين يملكون صحونا لاقطة بإمكانكم مشاهدة بطولة كأس آسيا 2017 في كرة السلّة على قناة LBCI من خلال التقاط الإشارات المتوفّرة مجّاناً عبر توجيه الصحون نحو محطّات إرسال موزّعي الـCables في المناطق اللبنانيّة كافّة