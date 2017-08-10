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10 آب 2017 - 09:08
10/08/2017 09:08:03
بإمكان مشاهدي قناة LDC في لبنان متابعة بطولة كأس آسيا 2017 في كرة السلّة على قناة LBCI من خلال التقاط الإشارات المتوفّرة مجّاناً عبر توجيه الصحون نحو محطّات إرسال موزّعي الـCables بالمناطق اللبنانيّة كافّة
بإمكان مشاهدي قناة LDC في لبنان متابعة بطولة كأس آسيا 2017 في كرة السلّة على قناة LBCI من خلال التقاط الإشارات المتوفّرة مجّاناً عبر توجيه الصحون نحو محطّات إرسال موزّعي الـCables بالمناطق اللبنانيّة كافّة
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LBCI News Lebanon
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