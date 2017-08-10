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10 آب 2017 - 09:52
10/08/2017 09:52:29
جعجع: لا يمكن لاي وزير أن يذهب الى سوريا بصفة رسمية والحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية بأن لبنان لا يزال ينأى بنسفه عن النار المشتعلة في المنطق
جعجع: لا يمكن لاي وزير أن يذهب الى سوريا بصفة رسمية والحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية بأن لبنان لا يزال ينأى بنسفه عن النار المشتعلة في المنطق
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LBCI News Lebanon
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