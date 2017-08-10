جعجع: لا يمكن لاي وزير أن يذهب الى سوريا بصفة رسمية والحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية بأن لبنان لا يزال ينأى بنسفه عن النار المشتعلة في المنطق