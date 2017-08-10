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10 آب 2017 - 09:57
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جعجع: الحكومة السورية فقدت شرعيتها الداخلية والدولية وأي تعاط معها يعني اننا اصبحنا فريقا في الأزمة السورية

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جعجع: الحكومة السورية فقدت شرعيتها الداخلية والدولية وأي تعاط معها يعني اننا اصبحنا فريقا في الأزمة السورية
 
 
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