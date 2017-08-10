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10 آب 2017 - 10:00
10/08/2017 10:00:07
جعجع: أي زيارة رسمية لوزير لبناني الى سوريا ستؤثر على الاستقرار الداخلي وسيتم تصنيف لبنان في المحور الايراني بالشرق الاوسط
جعجع: أي زيارة رسمية لوزير لبناني الى سوريا ستؤثر على الاستقرار الداخلي وسيتم تصنيف لبنان في المحور الايراني بالشرق الاوسط
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LBCI News Lebanon
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