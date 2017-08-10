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10 آب 2017 - 10:16
10/08/2017 10:16:03
الليلة منتخب لبنان بكرة السلة رح يتواجه مع منتخب نيوزيلندا المشهور برقصة الهاكا ولانو ما في متل دبكتنا شجعوا المنتخب اللبناني عبر هاشتاغ دبكتنا_أقوى_من_الهاكا
الليلة منتخب لبنان بكرة السلة رح يتواجه مع منتخب نيوزيلندا المشهور برقصة الهاكا ولانو ما في متل دبكتنا شجعوا المنتخب اللبناني عبر هاشتاغ دبكتنا_أقوى_من_الهاكا
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LBCI News Lebanon
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