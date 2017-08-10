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10 آب 2017 - 10:41
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الرئيس عون يدعو الى لقاء حواري في قصر بعبدا الإثنين المقبل للبحث في الخلاف بشأن قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب

الرئيس عون يدعو الى لقاء حواري في قصر بعبدا الإثنين المقبل للبحث في الخلاف بشأن قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب Lebanon, news ,lbci ,أخبار لقاء,يدعو,الرئيس,
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الرئيس عون يدعو الى لقاء حواري في قصر بعبدا الإثنين المقبل للبحث في الخلاف بشأن قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب
 
 
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