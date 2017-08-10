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10 آب 2017 - 12:35
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كيف بشحطة قلم تُحذف 100 مليون دولار من موازنة وزارة الاتصالات؟ ترقبوا النشرة المسائية بعد قليل

كيف بشحطة قلم تُحذف 100 مليون دولار من موازنة وزارة الاتصالات؟ ترقبوا النشرة المسائية بعد قليل Lebanon, news ,lbci ,أخبار تُحذف,بشحطة,
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كيف بشحطة قلم تُحذف 100 مليون دولار من موازنة وزارة الاتصالات؟ ترقبوا النشرة المسائية بعد قليل
 
 
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