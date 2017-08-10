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10 آب 2017 - 12:35
10/08/2017 12:35:30
كيف بشحطة قلم تُحذف 100 مليون دولار من موازنة وزارة الاتصالات؟ ترقبوا النشرة المسائية بعد قليل
كيف بشحطة قلم تُحذف 100 مليون دولار من موازنة وزارة الاتصالات؟ ترقبوا النشرة المسائية بعد قليل
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LBCI News Lebanon
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