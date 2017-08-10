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10 آب 2017 - 14:49
10/08/2017 14:49:14
إنتهاء الشوط الاول بتقدم نيوزيلندا على لبنان بنتيجة 42-40 ضمن دور المجموعات من بطولة كأس آسيا بكرة السلة
إنتهاء الشوط الاول بتقدم نيوزيلندا على لبنان بنتيجة 42-40 ضمن دور المجموعات من بطولة كأس آسيا بكرة السلة
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LBCI News Lebanon
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