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10 آب 2017 - 15:03
10/08/2017 15:03:35
ترامب يعتبر ان تحذيره لكوريا الشمالية ربما "لم يكن قاسيا" وأن بإمكان الصين "القيام بأكثر" مما تفعله حيال كوريا الشمالية
ترامب يعتبر ان تحذيره لكوريا الشمالية ربما "لم يكن قاسيا" وأن بإمكان الصين "القيام بأكثر" مما تفعله حيال كوريا الشمالية
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LBCI News Lebanon
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