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10 آب 2017 - 15:44
10/08/2017 15:44:33
باسيل: جيشنا اليوم أقوى لأن قيادته الآن أقوى ولم يعد الخارج يمنعنا من تحرير أرضنا كما حصل في العام ٢٠١٤
باسيل: جيشنا اليوم أقوى لأن قيادته الآن أقوى ولم يعد الخارج يمنعنا من تحرير أرضنا كما حصل في العام ٢٠١٤
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LBCI News Lebanon
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