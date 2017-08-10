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10 آب 2017 - 15:44
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باسيل: جيشنا اليوم أقوى لأن قيادته الآن أقوى ولم يعد الخارج يمنعنا من تحرير أرضنا كما حصل في العام ٢٠١٤

باسيل: جيشنا اليوم أقوى لأن قيادته الآن أقوى ولم يعد الخارج يمنعنا من تحرير أرضنا كما حصل في العام ٢٠١٤ Lebanon, news ,lbci ,أخبار أقوى,اليوم,جيشنا,باسيل,
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باسيل: جيشنا اليوم أقوى لأن قيادته الآن أقوى ولم يعد الخارج يمنعنا من تحرير أرضنا كما حصل في العام ٢٠١٤
 
 
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